Пензенские врачи восстановили мужчине слух с помощью новой технологии

«Операция направлена на восстановление и улучшение слуха, нарушенного вследствие каких-то патологических процессов, локализованных в среднем ухе», - пояснил заведующий отделением оториноларингологии клинической больницы Андрей Федин, который руководил операцией.

Технологию пензенские специалисты изучили в прошлом году в московском научно-исследовательском клиническом институте педиатрии, сообщает пресс-центр регионального правительства. В октябре врачи больницы №6 провели такую операцию.

Первым пациентом стал 70-летний мужчина, который не слышал на 30%. Операция длилась около полутора часов. В результате слух полностью восстановился.

Планируется, что в следующем году подобных операций на среднем ухе по восстановлению слуха будет уже несколько. Для пензенских пациентов они доступны по полису ОМС, пишет ИА «Пенза-Пресс».