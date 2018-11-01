Пензенские врачи восстановили мужчине слух с помощью новой технологии

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01 ноября 2018, 09:32Общество
Пензенские врачи-оториноларингологи больницы №6 восстановили пациенту слух по Крюгерю.
«Операция направлена на восстановление и улучшение слуха, нарушенного вследствие каких-то патологических процессов, локализованных в среднем ухе», - пояснил заведующий отделением оториноларингологии клинической больницы Андрей Федин, который руководил операцией.
Технологию пензенские специалисты изучили в прошлом году в московском научно-исследовательском клиническом институте педиатрии, сообщает пресс-центр регионального правительства. В октябре врачи больницы №6 провели такую операцию.
Первым пациентом стал 70-летний мужчина, который не слышал на 30%. Операция длилась около полутора часов. В результате слух полностью восстановился.
Планируется, что в следующем году подобных операций на среднем ухе по восстановлению слуха будет уже несколько. Для пензенских пациентов они доступны по полису ОМС, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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