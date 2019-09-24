Пензенские врачи рассказали об изменениях в станции «скорой помощи»

Врачи Пензенской областной станции скорой медицинской помощи рассказали об изменениях, которые произошли в их работе за два с половиной года. С начала 2016 года на улучшение условий труда бригад экстренной службы было выделено более 220 миллионов рублей. На эти средства был проведен капитальный ремонт корпусов и закуплено современное оборудование. В рамках федеральных программ постоянно обновляется автомобильный парк.

Врачи пензенской скорой помощи отрабатывают действия в экстренной ситуации в центре медицины катастроф. Для этого там организовали учебный симуляционный центр. Те, кто первыми приезжают на помощь, обязаны учиться постоянно, а для молодых специалистов - это особенно важное подспорье.

В 2019 году в систему «скорой помощи» приняли 90 врачей и фельдшеров, оформляются еще 20. Оба центра - часть Пензенской областной станции скорой медицинской помощи. Чтобы попасть в них достаточно подняться на соответствующий этаж станции - это воплощение идеи единой службы. Но во всей полноте она становится понятна, конечно, в диспетчерской. На интерактивной карте видна каждая бригада скорой помощи по всей области. Синие точки - свободные, красные - на вызове.

«На вызов направляется ближайшая свободная бригада независимо от того, в каком муниципалитете она находится. Максимальное время ожидания пациента мы разделяем на скоропомощные вызовы, когда необходимо добраться за 20 минут и неотложные. При ДТП норматив - 97%, мы его исполняем на 100%», - рассказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Новейшая история «скорой помощи» в Пензе началась в 2016 году. Когда центральная подстанция и еще 40 подразделений области, из которых 14 - это подстанции, 26 - отдельные посты, стали одним юридическим лицом с единой программой для распределения вызовов и, конечно, номерами для вызова. Какими бы способами пациент ни пытался вызвать «скорую», его сообщение примут. Можно позвонить по номеру 03, 103 - для мобильных телефонов или через приложение. С его помощью пациент может еще и отследить машину «скорой помощи», которую к нему направят. Работу медиков по каждому вызову потом обсуждают в режиме видеосовещания.

В день в единой диспетчерской службе принимают порядка 1200 вызовов, в эпидсезон их количество достигает 2000. По области работают около 130 бригад, а в парке - более 200 машин, в том числе - резервных. Среди них есть и специализированные бригады по реанимации, педиатрии и психологии.

В 2019 году значительно обновится автопарк. Система «скорой помощи» получит 35 новых, полностью оборудованных спецмашин. Первые партии медики уже получили. Позитивные изменения в сфере оказания скорой медицинской помощи врачи связывают с участием региона в национальном проекте «Здравоохранение», это служит еще и гарантией будущих перемен.