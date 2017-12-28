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28 декабря 2017, 17:06Общество
Пензенские врачи пришили рабочему пальцы кисти, которые он потерял на производстве.
Мужчину доставили в больницу №6 имени Захарьина, благодаря хирургам-травматологам ампутированную часть кисти удалось полностью восстановить.
«Это заслуга нескольких врачей нашего отделения. Операция завершилась удачно, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо», - сказал заведующий травматологическим отделением №2 клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина Михаил Щербаков.
Кропотливая работа проводилась с помощью микроскопического оборудования. Подобные операции пензенские специалисты проводят порядка двух-трех раз в год, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Через месяц пациент начнет курс реабилитации, для полного восстановления кисти ему потребуется не менее полугода, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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