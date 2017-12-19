19 декабря 2017, 19:26Общество Пензенские Деды Морозы прошли аттестацию Экзамены для Дедов Морозов. В школе при одноименной гильдии состоялся 32-й выпуск новогодних волшебников. Дедушки в красных костюмах вместе с внучками показывали свои заготовки судьям, чтобы получить право выступать перед детьми на больших новогодних елках.

Начинающие Деды Морозы и Снегурочки показывали свои номера, но не детям, а своим коллегам, зарекомендовавшим себя на праздничных елках в течение многих лет. По основным своим профессиям участники Школы представители самых разных сфер. К примеру, Дед Мороз Южный не работал, а служил - в российской армии.

«Я уже 12 лет на военной пенсии. Дед Морозом хотел стать уже давно, еще, когда служил, времени было мало, а сейчас оно появилось, и я несу чудо и сказку детям», - сказал Дед Мороз Южный.

Каждый номер просматривается детально. В ряду судей - известный Дед Мороз Буба, он же председатель гильдии Дедов Морозов Пензенской области Алексей Лапин, сегодня без костюма. Задача - указать не только на удачные моменты в выступлении, но и на промахи.

«У многих не выстроенная программа. Например, приходит Дед Мороз, и не видит детей, а ребенку нужно смотреть в глаза, нужно с добротой приходить», - поделился своим мастерством председатель гильдии Дедов Морозов Пензенской области Алексей Лапин.

Пензенская гильдия Дедов Морозов настолько авторитетна, что ее участники делятся своим опытом в других городах и даже за границей.

«Гильдия Дед Морозов в два раза старше Лапландии и Великого Устюга, создана в 1963 году. Мы в два раза старше, это признано во всем мире, наша гильдия была создана как лига Дед Морозов, а потом превратилась в гильдию», - прокомментировал организатор школы Дедом Морозов и Снегурочек Валерий Кочетков.

Пензенской школе Дедов Морозов и Снегурочек уже больше 30 лет. В этот раз в финал прошли 12 учеников из 29. Все они получили сертификаты, которые дают право выступать на любых официальных новогодних елках.

Общество

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