Пензенские волонтеры вывезли с водоохранной зоны 3 самосвала мусора

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24 августа 2018, 19:14Общество
Пензенские активисты вышли на берег Сурского водохранилища. Водоохранную зону в районе Золотаревского бора от бытового мусора очищали более 100 человек.
Вдоль береговой линии Сурского водохранилища выстроились в ряд сотни пакетов с мусором. Их не забыли выкинуть, а оставили там намеренно. Внутри - пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, контейнеры из-под еды - все то, что уже сейчас наносит серьезный ущерб экологии Золотаревского бора.
«Это питьевое водохранилище, печально, что здесь столько мусора, ведь каждый может взять пакет и убрать за собой», - сказал участник акции Андрей Сушков.
«Здорово, что в области есть много мест, куда можно выехать и отдохнуть, провести замечательно время, но очень плохо, когда все это загрязняется. Хочется, чтобы все люди убирали за собой мусор, это же элементарно», - отметила участница акции Ольга Громикова.
До берега можно добраться только на машине, а значит, каждый отдыхающий имеет возможность вывезти из леса пакеты с мусором. Это делают далеко не все. Активисты признались, возможно, дисциплинировать отдыхающих удастся, если в районе водоохранной зоны организовать места сбора мусора.
«Установить их силами города и района, потому что так невозможно, чтобы никто, кроме лесного хозяйства, не отвечал», - сказала участница акции Ольга Володькина.
Судить о количестве оставленного отдыхающими мусора можно по скорости наполнения полиэтиленовых пакетов. На каждый волонтерам потребовалось не более пяти минут. Собранный мусор грузили в машину. По словам руководителей природоохранного ведомства, многие пензенцы даже и не подозревают, что за несанкционированную свалку и оставленный в водосборной зоне мусор их ждет наказание.
«Если мы поймаем человека или группы лиц, которые выбрасывают отходы, то, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, возможно составления протокола и штрафных санкций», - рассказал заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Иванов.
За несколько часов с территории Золотаревского бора вывезли три доверху наполненных мусором самосвала. Участники акции в ближайшее время собираются навести порядок еще в одной зеленой зоне области.
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