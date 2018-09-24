Пензенские волонтеры спасли 26 кошек, у которых пропала хозяйка

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» вынуждены сами просить о помощи. На этот раз волонтеры спасли кошек, у которых пропала хозяйка. Пенсионерка исчезла несколько дней назад. Без присмотра и должного ухода остались десятки животных. На резкий запах из квартиры и расплодившихся насекомых начали жаловаться соседи.

Как только дверь была открыта, по всему подъезду моментально распространился жуткий запах. Волонтерам было негде ступить, столько кошек в одной квартире держала пропавшая 80-летняя женщина.

Сейчас ее поиском занимаются сотрудники полиции. К активистам фонда «Рука помощи бездомным животным», как в последнюю инстанцию, обратились жильцы дома, так как соседствовать с таким кошачьим «прайдом» больше не было сил.

«Родственники вынесли 20 мешков, невероятный запах. Я лично все девять этажей открывала. Мы задыхаемся, тараканов полно, устали от такого соседства», - сказала старшая по дому Тамара Коростелева.

Соседи рассказали, что пенсионерка специально разводила питомцев, а котят продавала. В полной антисанитарии жили и породистые кошки - британские и шотландские. Чтобы отловить всех животных, волонтерам едва хватило переносок.

«Насчитали 11 котят и 15 взрослых кошей», - рассказала сотрудник благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Ирина Барсукова.

Всего из брошенной квартиры эвакуировали 26 животных. На такое количество сотрудники фонда просто не рассчитывали.

«Содержание одной здоровой кошки - около 900-1000 рублей: корм, конечно, и их всех надо будет обработать от блох, глистов и стерилизовать. В среднем, сразу нужно порядка 30 тысяч рублей, не говоря о том, какие средства будут потрачены потом, во время их проживания в питомнике», - сказала исполнительный директор Пензенского регионального благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

Жители дома благодарны волонтерам, что, наконец, вздохнут спокойно. Однако теперь подмога нужна благотворительному фонду. Места в питомнике на всех пушистых не хватает. Волонтеры обращаются к неравнодушным пензенцам, готовым взять животное на передержку.