Пензенские волонтеры спасли 26 кошек, у которых пропала хозяйка

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24 сентября 2018, 19:26Общество
Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» вынуждены сами просить о помощи. На этот раз волонтеры спасли кошек, у которых пропала хозяйка. Пенсионерка исчезла несколько дней назад. Без присмотра и должного ухода остались десятки животных. На резкий запах из квартиры и расплодившихся насекомых начали жаловаться соседи.
Как только дверь была открыта, по всему подъезду моментально распространился жуткий запах. Волонтерам было негде ступить, столько кошек в одной квартире держала пропавшая 80-летняя женщина.
Сейчас ее поиском занимаются сотрудники полиции. К активистам фонда «Рука помощи бездомным животным», как в последнюю инстанцию, обратились жильцы дома, так как соседствовать с таким кошачьим «прайдом» больше не было сил.
«Родственники вынесли 20 мешков, невероятный запах. Я лично все девять этажей открывала. Мы задыхаемся, тараканов полно, устали от такого соседства», - сказала старшая по дому Тамара Коростелева.
Соседи рассказали, что пенсионерка специально разводила питомцев, а котят продавала. В полной антисанитарии жили и породистые кошки - британские и шотландские. Чтобы отловить всех животных, волонтерам едва хватило переносок.
«Насчитали 11 котят и 15 взрослых кошей», - рассказала сотрудник благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Ирина Барсукова.
Всего из брошенной квартиры эвакуировали 26 животных. На такое количество сотрудники фонда просто не рассчитывали.
«Содержание одной здоровой кошки - около 900-1000 рублей: корм, конечно, и их всех надо будет обработать от блох, глистов и стерилизовать. В среднем, сразу нужно порядка 30 тысяч рублей, не говоря о том, какие средства будут потрачены потом, во время их проживания в питомнике», - сказала исполнительный директор Пензенского регионального благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.
Жители дома благодарны волонтерам, что, наконец, вздохнут спокойно. Однако теперь подмога нужна благотворительному фонду. Места в питомнике на всех пушистых не хватает. Волонтеры обращаются к неравнодушным пензенцам, готовым взять животное на передержку.
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