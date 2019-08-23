Пензенские волонтеры рассказали о коте с пулей в груди

«Бандерос - брутальный парень, в груди которого - пуля, а в бедре теперь - пластина. Терминатор, не иначе. Было бы смешно, если бы не было так грустно, ведь некий человек использовал кота в роли живой мишени. Как «весело» обижать тех, кто в десятки раз слабее тебя», - написали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным».

По их словам, у Бандероса еще неделю назад не было шансов на ходьбу, потому что был задет нерв. Однако сейчас он пытается вставать и опираться на лапы.

«Чудо? Нет, это результаты большого труда», - отметили зоозащитники.

Узнать, как можно поддержать животных и помочь, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».