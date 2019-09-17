Пензенские волонтеры проводят медицинские консультации в селах

Пензенская область присоединилась ко всероссийской акции «Добро в село» (0+). В ее рамках врачи и волонтеры посещают малонаселенные пункты, проводят консультации и оказывают медицинскую помощь жителям на местах. Сейчас пензенские волонтеры-медики работают в отдаленных селах Каменского района.

Ильяс Базников учится в медицинском институте. Со специальностью окончательно еще не определился, но пока планирует стать хирургом. Считает, что врач - это одна из самых значимых для общества профессий, поэтому решил стать волонтером. Второй раз вместе с группой единомышленников выезжает в район, чтобы помогать в оказании медицинской помощи, да и не только.

«В первую очередь, - это практика, опыт. Мы помогаем в обустройстве ФАПа фельдшеру, медперсоналу в приеме больных», - рассказал он.

Волонтеры выезжают в отдаленные населенные пункты, где нет медицинских учреждений. Такие акции проводят по всей стране уже год - в рамках масштабного проекта «Добро в село». Вместе с волонтерами, конечно, работают и специалисты. В этот раз из Пензы пять студентов-медиков, врач и медсестра отправились в село Скворечное Каменского района.

«Люди, конечно, ждут, поэтому они рады нам, но не понимают, что у нас есть другая работа. Они возмущаются, что нет постоянных специалистов, которые их обслуживают», - сказала врач медицинской профилактики поликлиники №1 Пензы Алевтина Проценко.

Помимо осмотра специалисты читают лекции, например, о здоровом питании, а волонтеры наводят порядок возле ФАПов - при необходимости чинят заборы или красят стены здания.

В Каменский район медицинский десант будет выезжать до конца месяца. Следующий состоится 20 сентября в село Андреевку.