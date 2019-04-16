Пензенские волонтеры просят спасти кота с огромной раной на шее

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 апреля 2019, 12:04Общество
Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» просят неравнодушных пензенцев помочь больному котику.
«Гарри, может быть, был домашним когда-то, а, может, и никогда не знал прелестей домашней жизни. Это история умалчивает, а на лицо у нас - лишь один неприятный факт: бездомный кот с запущенной чесоткой.
Помимо этого, есть рана на шее, будто от ошейника, а, может, и от веревки, которую ради забавы затянули на шее котика. Весна, снег тает, влажность высокая, это привело к загноению кожи, а затем - и к мокрой гнойной ране», - рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники центра «Питомец» надеются, что кто-то влюбится в этого пушистого комочка и заберет его домой после лечения. О том, как помочь котику, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 апреля 2019, 13:33На ул. Ладожской автолюбитель врезался в стоящее авто и уехал. ВИДЕО
16 апреля 2019, 13:02В Пензе скончалась младшеклассница, СКР проводит проверку
16 апреля 2019, 12:36На улице Крупской бизнесмены изуродовали деревья рекламой
16 апреля 2019, 12:04Пензенские волонтеры просят спасти кота с огромной раной на шее
16 апреля 2019, 11:34Пензенцы скорбят из-за пожара в соборе Парижской Богоматери
16 апреля 2019, 11:03Надругался над ребенком. Пензенец отправился в колонию за насилие
16 апреля 2019, 10:33Пензенцев предупредили об изменении расписания пригородных поездов
16 апреля 2019, 10:02Пензенский спортсмен поборется за звание Чемпиона мира по кикбоксингу