Пензенские волонтеры просят спасти кота с огромной раной на шее

«Гарри, может быть, был домашним когда-то, а, может, и никогда не знал прелестей домашней жизни. Это история умалчивает, а на лицо у нас - лишь один неприятный факт: бездомный кот с запущенной чесоткой.

Помимо этого, есть рана на шее, будто от ошейника, а, может, и от веревки, которую ради забавы затянули на шее котика. Весна, снег тает, влажность высокая, это привело к загноению кожи, а затем - и к мокрой гнойной ране», - рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра «Питомец» надеются, что кто-то влюбится в этого пушистого комочка и заберет его домой после лечения. О том, как помочь котику, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».