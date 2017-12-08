08 декабря 2017, 16:35Общество Пензенские волонтеры приняли участие в всероссийском форуме Волонтеры и добровольцы Пензенской области вернулись с всероссийского форума, который прошел в Москве.

В основных мероприятиях форума участвовали 13 делегатов от Пензенского региона, сообщает пресс-центр облправительства.

«Всероссийский форум добровольцев в 2017 году проходит уже в четвертый раз. Для нас это особенно важно, поскольку 27 ноября вышел указ президента России о том, что 5 декабря мы отмечаем национальный День добровольцев России. Это придает особое звучание и форуму, и вообще всему волонтерскому движению», - рассказала руководитель делегации Пензенской области Татьяна Филиппова.

Напомним, что в соответствии с инициативой президента России Владимира Путина 2018-й объявлен Годом волонтера и добровольца, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/56681/

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