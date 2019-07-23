Пензенские волонтеры показали чудесные изменения кота с изуродованной шеей

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23 июля 2019, 17:08Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» опубликовали в Сети фотографии преображения кота, у которого была изуродована шея.
«У Гарри были запущенная чесотка и рана на шее, которая загноилась. Спустя 10 приемов у врача, постоянной смены лечения, проб, мы пришли к хорошему результату. Теперь страдалец Гарри вышел на дорожку выздоровления, красоты и счастливой жизни», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Теперь котику предстоит кастрация, вакцинация, а также ожидание хозяина, который сделает его счастливым и домашним. Узнать подробности о Гарри можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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