Пензенские волонтеры ищут дом особенному песику

Информация о пушистике появилась в группе соцсети «ВКонтакте».

«Рори - звезда центра «Питомец». Он красив, фотогеничен, сердцеед и дамский угодник, шустрый, самостоятельный и очень компанейский парень. Рори - умница, весельчак, добряк, целовака, обнимака и ему нужен дом и свой человек в нем. Ему нужна любовь, много любви, потому что он заслужил ее.

Пока жизнь не особо баловала Рори: он попал под машину, стал особенной собакой со спинальной ходьбой, был предан хозяином, но спасен с улицы. На этом мы поставили жирную точку во всех бедах в его жизни. Этот парень - боец, он любит жизнь и людей всем существом, и мир обязан ответить ему тем же», - написали волонтеры.

Сотрудники фонда добавили, что песик – молодой, небольшой по размеру, отлично передвигается, достаточно послушный и неконфликтный. Подробную информацию о том, как стать пушистику любящим хозяином, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».