Пензенские волонтеры готовятся к акции «Бессмертный полк»

В Пензе завершается подготовка волонтеров, которые будут помогать участникам «Бессмертного полка» (0+) в День Победы. Обучение желающих в течение нескольких дней проходило на базе Дома молодежи. В списках волонтеров - 120 человек, в том числе - 50 из разных районов области. Больше половины участников - новобранцы.

«Бессмертный полк» в 2019 году планирует собрать 45 тысяч человек. Примерно по четыре тысячи на одного волонтера. Достаточно сложно. Очень много заминок бывает, многие отстают. Нужно всех подгонять, держать в темпе, чтобы все пришли в нужное место в заданное время», - сказал координатор пензенского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Волонтеров готовили по нескольким направлениям: теоретическое, координационное, а также обучали навыкам первой медицинской помощи. Особый акцент наставники делали на работу в команде и взаимодействие с другими волонтерскими группами для более качественного оказания помощи нуждающимся.