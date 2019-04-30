Пензенские волонтеры борются с кошачьей чумой

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» столкнулись с кошачьей чумой. Эту страшную болезнь обнаружили у новой пушистой постоялицы.

«У новенькой кошки Шерон обнаружили панлейкопению. Болезнь опасная, неприятная, но мы боремся. Держите за девочку кулачки

Панлейкопения - это кошачья чума, смертность - выше 90%», - рассказали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонткакте».

Сотрудники центра «Питомец» добавили, что в настоящее время все кошки находятся в клетках и волонтеры следят за тем, чтобы пушистые постояльцы не заразились, пишет ИА «Пенза-Пресс».