Пензенские волейболисты борются за выход в финал первенства области

В Пензе стартовало (0+) первенство области по волейболу среди школьников 2001-2002 годов рождения. За право выйти в финал борются 13 команд. Соревнования проходят на базе детско-юношеской спортивной школы №4.

За пару минут до начала ребята разминались, отрабатывали броски и продумывали позиции каждого игрока.

«Тренировали, в основном, блок, пробивающий удар и как держать связующего», - сказал капитан команды Губернского лицея Пензенской области Дмитрий Бакалов.

Они называют соперника сильным. Им не раз приходилось встречаться на поле с командой из Чемодановки.

«На самом деле все просто. Главное, чтобы у детей было желание ходить, заниматься. Есть пара очень сильных игроков, они талантливые, играют за сборную города, рассчитываю на них», - рассказал тренер волейбольной команды села Чемодановка Павел Баширов.

В игре оценивают не только слаженность работы всей команды. За действиями каждого игрока внимательно наблюдает судья. От того, насколько активно спортсмены проявят себя во встречах Первенства области по волейболу, зависит, в том числе, - их будущее.

«Проводим эти соревнования, чтобы оформить детям разряды, которые присваиваются на основе их достижений за все время обучения в спортивной школе и последнего турнира. Эти разряды помогут им поступить в институт», - сказал главный судья соревнований Андрей Пензин.

Сборные разбиты на четыре группы. Лидеры каждой поборются за призовые места. Команды, занявшие вторую позицию в своих группах, разыграют места с пятого по восьмое. Плей-офф областного первенства по волейболу стартует 25 января (0+).