Пензенские вокзалы адаптируют для маломобильных групп населения

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11 декабря 2017, 17:59Общество
На нескольких вокзалах Пензенской области организовали «Доступную среду» для маломобильных пассажиров.
«В Пензенской области продолжается работа по организации доступной среды для маломобильных пассажиров. На железнодорожных вокзалах «Пенза-1», «Саранск», «Рузаевка», «Кузнецк» и «Моршанск» уже обустроили пандусы, уложили тактильную плитку на платформах, установили откидные поручни и дверные ручки нажимного действия в санузлах», - сообщает служба корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.
Кроме того, в санитарных комнатах предусмотрено оборудование для колясочников. Сейчас на крупных вокзалах есть низкие окна билетных касс, аналогично размещены и информационно-справочные установки. Для слабослышащих установили индукционные системы, а на территории вокзалов выделили отдельные места для парковки автомобилей. Работники вокзала помогают лицам, испытывающим затруднения в передвижении, при посадке и высадке из поезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В 2018 году адаптацию инфраструктуры вокзалов Пензенского региона для маломобильных граждан продолжат. Сейчас ведется модернизация вокзальных комплексов на станциях «Саранск», «Рузаевка», «Пенза-1». Для вокзала «Рузаевка» приобрели гусеничный лестничный подъемник, а на вокзале «Пенза-1» установили подъемную платформу.
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