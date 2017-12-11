11 декабря 2017, 17:59Общество Пензенские вокзалы адаптируют для маломобильных групп населения На нескольких вокзалах Пензенской области организовали «Доступную среду» для маломобильных пассажиров.

«В Пензенской области продолжается работа по организации доступной среды для маломобильных пассажиров. На железнодорожных вокзалах «Пенза-1», «Саранск», «Рузаевка», «Кузнецк» и «Моршанск» уже обустроили пандусы, уложили тактильную плитку на платформах, установили откидные поручни и дверные ручки нажимного действия в санузлах», - сообщает служба корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.

Кроме того, в санитарных комнатах предусмотрено оборудование для колясочников. Сейчас на крупных вокзалах есть низкие окна билетных касс, аналогично размещены и информационно-справочные установки. Для слабослышащих установили индукционные системы, а на территории вокзалов выделили отдельные места для парковки автомобилей. Работники вокзала помогают лицам, испытывающим затруднения в передвижении, при посадке и высадке из поезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В 2018 году адаптацию инфраструктуры вокзалов Пензенского региона для маломобильных граждан продолжат. Сейчас ведется модернизация вокзальных комплексов на станциях «Саранск», «Рузаевка», «Пенза-1». Для вокзала «Рузаевка» приобрели гусеничный лестничный подъемник, а на вокзале «Пенза-1» установили подъемную платформу.

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