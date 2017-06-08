Пензенские водители украли две маршрутки, чтобы оплатить долги

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08 июня 2017, 18:02Криминал
Сотрудникам полиции понадобилась всего четверть суток, чтобы раскрыть кражу двух микроавтобусов с территории охраняемой стоянки в Октябрьском районе Пензы.
Ночной рейс в жизни маршрутного такси №89 едва не оказался последним. Злоумышленник украл микроавтобус, чтобы в дальнейшем разобрать его на запчасти и продать. Такую же цель преследовал и его сообщник. Два автомобиля пропали с охраняемой стоянки в одну ночь, словно по волшебству. Свидетелей не нашлось. О преступлении стало известно только на рассвете.
«Водитель утром вышел на работу, а машины нет. Сразу позвонил мне, я приехал на стоянку, вызвали полицию», - рассказал потерпевший.
По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали двоих мужчин в возрасте около 40 лет. Оба работали водителями в транспортной компании, имели долги перед банками и просроченные платежи. На преступление злоумышленники пошли от безысходности, чтобы поправить свое материальное положение.
«В ночное время они совершили кражи транспортных средств и отогнали их в Башмаковский район на территорию складских помещений, а сами вернулись на такси в Пензу. Вскоре они были задержаны сотрудниками полиции», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Чтобы полицейским было сложнее определить местоположение микроавтобусов, злоумышленники повредили установленную на автомобилях спутниковую систему навигации «ГЛОНАСС». Однако это не помогло, и теперь мужчинам придется ответить за преступление по закону. Каждому грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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