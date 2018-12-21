Пензенские водители попали в жесткое ДТП в центре города. ФОТО

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21 декабря 2018, 15:55Происшествия
В Пензе произошла авария с участием трех автомобилей, в том числе – машины «Яндекс. Такси».
Фотографии с места происшествия пользователь опубликовал в группе «Пенза.Live» соцсети «Вконтакте». На улице Коммунистической столкнулись Nissan Qashqai, «УАЗ» и такси Hyundai. Больше всех досталось первой иномарке - у нее вдребезги разбилась левая передняя часть автомобиля, некоторых деталей вовсе нет, разорвало шину на колесе.
Судя по снимку, на место приехала «скорая», однако о пострадавших информации нет.
Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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