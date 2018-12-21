Пензенские водители попали в жесткое ДТП в центре города. ФОТО

В Пензе произошла авария с участием трех автомобилей, в том числе – машины «Яндекс. Такси».

Фотографии с места происшествия пользователь опубликовал в группе «Пенза.Live» соцсети «Вконтакте». На улице Коммунистической столкнулись Nissan Qashqai, «УАЗ» и такси Hyundai. Больше всех досталось первой иномарке - у нее вдребезги разбилась левая передняя часть автомобиля, некоторых деталей вовсе нет, разорвало шину на колесе.

Судя по снимку, на место приехала «скорая», однако о пострадавших информации нет.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».