Пензенские водители обратились с призывом к пешеходам

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02 октября 2017, 10:08Общество
Пензенские водители в соцсети разместили обращение к пешеходам, призвав их использовать светоотражающие элементы. Дело в том, что в темное время суток, особенно в дождливую погоду, тех, кто идет по обочине, практически не видно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Мы, водители, в условиях плохой погоды не способны заблаговременно увидеть пешехода без световозвращающих элементов. Сейчас дожди, грязь, чуть ли не каждый день ДТП с участием пешеходов, и в большинстве случаев - летальный исход.
Виноваты и водители, и пешеходы, но суть - в инстинкте самосохранения. Регулируемый или не регулируемый пешеходный переход - нужно всегда смотреть по сторонам и не надеяться на то, что водитель на скорости вас увидит и остановится.
Надейтесь только на себя, тогда и ничего трагического не произойдет. А водителям рекомендую внимательнее смотреть на дорогу, а в дождливую погоду и вовсе ездить чуть медленнее обычного», - написал пользователь.
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