25 июля 2017, 13:04Общество Пензенские водители игнорируют ПДД. ВИДЕО В группе «Автохам.Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с нарушением ПДД.

На записи видно, что на перекрестке в микрорайоне ГПЗ-24 чуть не столкнулись две легковушки, создав аварийную ситуацию на дороге, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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