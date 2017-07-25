25 июля 2017, 13:04Общество

Пензенские водители игнорируют ПДД. ВИДЕО

В группе «Автохам.Пенза» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с нарушением ПДД.

На записи видно, что на перекрестке в микрорайоне ГПЗ-24 чуть не столкнулись две легковушки, создав аварийную ситуацию на дороге, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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