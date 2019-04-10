Пензенские власти выразили соболезнования родным Владимира Сазанова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава города Николай Тактаров и мэр Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким председателя пензенского Горсовета Владимира Сазанова, который скончался 10 апреля на 78 году жизни.

«Владимир Александрович всю свою жизнь посвятил развитию Пензенской области. Обладая глубокими и разносторонними знаниями, лучшими качествами общественного деятеля, умением найти подход к решению самых сложных вопросов, он пользовался бесспорным уважением коллег, подчиненных и всех, кто его знал.

В сложный период перестройки и в 90-е годы он занимал руководящие должности, оперативно решая проблемы, возникавшие перед регионом.

Владимир Александрович Сазанов на любом посту проявлял яркий талант организатора, был чутким и справедливым руководителем, умел расположить к себе людей.

К нему можно было обратиться за советом и помощью в самых сложных вопросах, как к человеку с огромным профессиональным и жизненным опытом.

Уход Владимира Александровича из жизни – это тяжелая утрата. Благодарная память о нем останется в сердцах жителей Пензенской области», - говорится в некрологе.

Владимир Сазанов был первым секретарем ГК КПСС Пензы-19, первым секретарем Пензенского ГК КПСС, экс-председателем Пензенского городского исполнительного Совета депутатов трудящихся, а с 1999 года он являлся руководителем аппарата губернатора региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».