10 апреля 2019, 16:04Общество

Пензенские власти выразили соболезнования родным Владимира Сазанова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава города Николай Тактаров и мэр Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким председателя пензенского Горсовета Владимира Сазанова, который скончался 10 апреля на 78 году жизни.

«Владимир Александрович всю свою жизнь посвятил развитию Пензенской области. Обладая глубокими и разносторонними знаниями, лучшими качествами общественного деятеля, умением найти подход к решению самых сложных вопросов, он пользовался бесспорным уважением коллег, подчиненных и всех, кто его знал.

В сложный период перестройки и в 90-е годы он занимал руководящие должности, оперативно решая проблемы, возникавшие перед регионом.

Владимир Александрович Сазанов на любом посту проявлял яркий талант организатора, был чутким и справедливым руководителем, умел расположить к себе людей.

К нему можно было обратиться за советом и помощью в самых сложных вопросах, как к человеку с огромным профессиональным и жизненным опытом.

Уход Владимира Александровича из жизни – это тяжелая утрата. Благодарная память о нем останется в сердцах жителей Пензенской области», - говорится в некрологе.

Владимир Сазанов был первым секретарем ГК КПСС Пензы-19, первым секретарем Пензенского ГК КПСС, экс-председателем Пензенского городского исполнительного Совета депутатов трудящихся, а с 1999 года он являлся руководителем аппарата губернатора региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 128

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ