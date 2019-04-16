Пензенские ветераны вышли на улицу впервые за полгода

Телеканал «Экспресс» продолжает историю о супружеской паре ветеранов Великой Отечественной войны из Пензы, которые оказались заложниками региональной программы капитального ремонта. Напомним , в начале октября 2018 года в многоквартирном доме, где они проживают, приступили к замене лифтов. Ремонт вместо запланированных трех месяцев затянулся более чем на полгода. Ветераны живут на седьмом этаже и все это время они не могли выйти за порог. Сразу после того, как об этом рассказали в одном из сюжетов программы «События» (16+), новые лифты включили.

Супруги вышли из квартиры медленно и очень осторожно, будто отмеряя шаг. И для них это было очень волнительно, потому что уже непривычно. «На седьмом этаже - почти семь месяцев несчастья» - так, немного изменив слова в известной песне, можно кратко описать ситуацию, в которую попали супруги, ветераны Великой Отечественной войны, Клавдия Михайловна и Александр Егорович Пивкины. Почти семь месяцев в доме №30а по улице Карпинского не работали лифты. Спуститься по лестнице ветераны не могли физически. Теперь на одну проблему меньше, подъемники, наконец-то, заработал.

Так долго лифты не функционировали во всем доме. Обещали, что капремонт закончат через три месяца, однако подрядная организация - фирма из Санкт-Петербурга - нарушила сроки.

«Была задержка с поставкой оборудования. Сейчас ведется претензионная работа с подрядной организацией за срыв сроков по договору, конечно, будут приняты соответствующие меры», - прокомментировал главный специалист отдела капитального ремонта регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Владимир Дидковский.

Нарушения подрядчика стали причиной долгих проверок специальными комиссиями уже установленных новых лифтов. Обследование затянулось на несколько месяцев. В итоге их запустили только 11 апреля, по заключению Ростехнадзора.

Эту проблему обсудили на заседании постоянной комиссии Гордумы по ЖКХ. Депутаты поручили управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензы впредь отслеживать реализацию программы капремонта на каждом этапе. Такой ситуации вновь произойти не должно.

«Надо, чтобы эти вещи были у вас на контроле, потому что в 2019 году тоже будут менять лифты, и может прийти какая-нибудь нехорошая организация, которая не доделает что-то, а люди могут пострадать от этого», - отметил председатель постоянной комиссии Пензенской городской Думы по ЖКХ, благоустройству и экологии Виктор Воробьев.

На то, что подобного в Пензе больше ни с кем не случится, очень надеются ветераны Великой Отечественной войны Клавдия Михайловна и Александр Егорович Пивкины. Теперь, после почти семи месяцев заточения в своей квартире, они стараются каждый день выходить на улицу подышать свежим воздухом и погреться на весеннем солнце. Здоровье не позволяет долгие прогулки, но, как признаются ветераны, и просто посидеть на лавочке около дома - уже в радость.

«Ноги болят, суставы, но все же немного походили, побыли около часа на свежем воздухе, теперь каждый день так» - рассказал Александр Пивкин.

«Спасибо ребятам, что помогли, хоть мы и спустились с ходунками, но здесь машина, нас довезут», - сказала Клавдия Пивкина.