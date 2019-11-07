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07 ноября 2019, 13:36Общество
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пензенские ветераны смогут бесплатно ездить на поездах.
В пресс-службе КбшЖД уточнили, что такая услуга будет безлимитной. Ветераны могут оформить безденежный билет в вагоны купе, СВ, люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих по России. Постельное белье и питание в поездах так же будут бесплатными.
Это нововведение начнет действовать 1 января 2020 года. Количество поездок не ограничено. Кроме того, с участниками войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.
«Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»). Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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