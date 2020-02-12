Пензенские ветераны получат единовременные выплаты к 9 Мая

12 февраля 2020, 09:31Общество
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Деньги получат и жители Пензенской области.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, единовременную выплату получат граждане, которые постоянно проживают на территории Российской федерации, Литвы, Латвии и Эстонии.
Кому положена единовременная выплата в 75000 рублей:
- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны,указанным в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, Великой Отечественной войны;
- вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Кому положена единовременная выплата в 50000 рублей:
- ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Деньги данным гражданам поступят в мае-апреле вместе с пенсией. Дополнительно для получения выплат никуда обращаться не нужно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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