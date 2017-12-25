25 декабря 2017, 19:06Общество Пензенские ветераны Афганской войны почтили память погибших 25 декабря - день ввода ограниченного контингента советских войск в республику Афганистан. Это было 38 лет назад, в 1979 году. В ряду первых пересекших границу бойцов стояли и пензенцы.

Воспоминания у мемориального комплекса «Разорванная звезда». Тогда Владимир Захаров и еще 36 пензенцев прилетели в Афганистан из Витебска в составе 103 дивизии ВДВ, тогда ему было 19 лет.

«На юго-востоке уже стрельба была, трассеры [снаряды] летали. Первая операция называлась «Байкал 79» - рассказал участник войны в Афганистане Владимир Захаров.

Харис Ибраев служил офицером. Его задачей было водить по маршрутам боевые колонны.

«В КамАЗе - как на витрине, он тебя видит, а ты его нет. Бой начинается, выскакиваешь из КамАЗа, залезаешь под него, под колесо, ищешь укрытие», - рассказал ветеран войны в Афганистане Харис Ибраев.



Вспоминая начало Афганской войны, участники митинга подчеркнули важную деталь - это не было вторжением или проявлением агрессии. Афганское руководство не раз просило Советский Союз помочь в борьбе с моджахедами.

«Наши советские войска вошли по просьбе правительства республики Афганистан, именно по просьбе и в рамках международного права», - прокомментировал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

На памятном митинге были не только ветераны, но и школьники, участники Всероссийского конкурса «Письмо погибшему Афганцу» (0+). Им выдали почетные грамоты с подписью председателя правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича.

«Я писала в формате письма, выражая благодарность человеку который сражался не только за свою родину, но и за родину других людей. Он защищал других людей ценой своей жизни, которым, по сути, ничего не был должен», - сказала учащаяся гимназии №53 Дарья Белякова.

«Это очень тяжело читать, как сказала одна из членов жюри», - прокомментировал председатель Пензенского отделения Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.



После митинга у мемориала «Разорванная звезда» ветераны проехали к Афганским воротам, чтобы возложить красные гвоздики к Вечному огню в память о тех бойцах, чьи имена выбиты на гранитной плите.

Общество

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