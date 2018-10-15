Пензенские ватерполисты упустили шанс выступить на первенстве России

Пензенские ватерполисты поборолись за право выступать среди сильнейших команд страны. В ФОКе «Дельфин» прошел квалификационный тур первенства России по водному поло среди юношей до 17 лет. Команды, занявшие три первых места, в следующем сезоне будут выступать в первой лиге.

В играх переходного тура первенства России по водному поло среди юношей спортсмены боролись за каждый мяч, ведь на кону была путевка в дивизион сильнейших. Главными фаворитами турнира считались команды из Санкт-Петербурга, где школа водного поло развивается уже много лет. Всего в турнире приняли участие три команды, занявшие последние места в первой лиге, и три сильнейших коллектива второго по силе дивизиона.

«Условия позволяют воспитывать хороших спортсменов, это только начало. Часто меняется тренерский состав, у нас большая текучка», - сказал комиссар соревнований Станислав Пивоваров.

К последнему матчу турнира пензенцы потеряли все шансы на попадание в тройку сильнейших. Однако у ребят не опустились руки. В последнем матче они уверенно обыграли команду «ВоВиС» из Санкт-Петербурга - со счетом 6:2.

«Все молодцы. Тренировки не прекращались даже во время соревнований. Могли сыграть лучше, конечно, но в целом неплохой результат», - отметил игрок сборной Пензенской области по водному поло Роман Шахалеев.

По итогам турнира сборная Пензенской области заняла пятое место. В следующем сезоне команда вновь будет выступать во второй лиге первенства России по водному поло.