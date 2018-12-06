Пензенские ватерполисты борются за турнирные балы первенства России

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» стартовал второй тур первенства России по водному поло (0+) среди юношей до 14 лет. За победу в турнире борются спортсмены из Пензенской, Ростовской, Астраханской областей, Республики Крым, а также команда из Казахстана.

На соревнованиях такого высокого уровня соперники прощают ошибки крайне редко, поэтому, несмотря на юношеский задор, участники второго тура первенства России по водному поло стараются не забывать о прочности своих оборонительных редутов. Особенно требовательно относятся, конечно же, к хозяевам турнира - сборной Пензенской области, несмотря на то, что водное поло в регионе развивается совсем недавно.

«Нельзя сразу получить необходимые результаты, но мы постепенно дошли до того, что все ребята выступают на первенстве России. Это огромный плюс, есть успехи. В первом туре они выиграли три мачта из шести, сейчас играют с более сильными командами», - рассказал комиссар соревнований Станислав Пивоваров.

Соперниками пензенцев во втором туре стали пять команд. Среди них - представители известных ватерпольных школ - сборные Ростовской и Астраханской областей, спортсмены из Крыма и Казахстана. Поборются за турнирные баллы и новички первенства - команда Пермского края. Ребята не намерены сдаваться без боя. В матче против ростовских ватерполистов они были близки к успеху, но сказался соревновательный опыт.

«Сначала многое не получалось, затем соперник дал слабинку, а мы наоборот физически и психологически поднажали. Цель, как у всех, - выиграть первенство России», - сказал игрок сборной Пермского края Владислав Кашин.

Второй тур первенства России по водному поло среди юношей до 14 лет завершится 8 декабря матчем сборных Пензенской и Астраханской областей.