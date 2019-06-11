Пензенские ватерполисты борются за награды всероссийской спартакиады

Лучшие юные ватерполисты России собрались в Пензе для того, чтобы определить победителя турнира в рамках девятой всероссийской спартакиады учащихся (0+). На групповом этапе командам предстоит провести по пять матчей. Лучшие попадут плей-офф.

Водное поло - результативный вид спорта, поэтому уже в первые дни турнира зрители увидели голы на любой вкус. Для самих спортсменов выполнить любой игровой элемент не составляет проблемы, ведь в Пензе собрались самые талантливые юниоры страны.

«В принципе, приехали сильные команды. Представители этих городов играют в высшей лиге. В том числе - наша команда, которая отобралась этот турнир играя в первой группе России среди юношей», - рассказал вице-президент федерации плавания Пензенской области Виктор Тюканкин.

В соревнованиях принимают участие 12 команд. Наряду с хозяевами за победу будут бороться спортсмены из Московской, Волгоградской областей, Республики Татарстан и других регионов. Сборные разделены на две группы. По результатам этапа восемь лучших команд отправятся в стадию плей-офф, где у них уже не будет права на ошибку. Для пензенских спортсменов турнир стартовал неудачно. В матчах против сборной Санкт-Петербурга и Челябинской области хозяева потерпели два поражения. Однако впереди у ребят - еще три матча, в которых можно изменить позицию в турнирной таблице.

«Наверное, надо собраться, потому что последняя игра была неудачной из-за того, что не было какой-то слаженности. Также нужно поработать над тактическими моментами, чтобы все движения были более четкими. Ну а так, самое главное - это уверенность в себе и настрой на игру. Волнуемся, конечно, потому что хочется проявить и показать себя», - сказал игрок сборной Пензенской области по водному поло Роман Шихалеев.

Стадия плей-офф стартует 14 июня. Победители турнира по водному поло в рамках девятой спартакиады учащихся России определятся 16 июня (0+).