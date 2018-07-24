Пензенские ватерполистки сразятся за звание лучших

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24 июля 2018, 13:36Спорт
В селе Засечном Пензенской области на базе ФОК «Дельфин» пройдут финальные игры по водному поло среди девушек (0+) в рамках летней Спартакиады молодежи России.
Как сообщает пресс-центр облправительства, за звание лучшей сразятся девять команд, в том числе – и от Пензенской области.
Первая игра наших спортсменок в группе «А» с ватерполистками из Челябинской области (0+) состоится 24 июля в 13.45. 25 июля в 11.15 пензячки встретятся с девушками из Московской области, 26 июля в 13.45 – с командой Нижегородской области, а 27 июля в 11.15 – с командой Ростовской области.
Финалы пройдут 29 и 30 июля (0+).
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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