Пензенские «управляйки» ответят за сосульки и наледь

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14 января 2019, 13:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал ужесточить работу с управляющими организациями, которые вовремя не убирают наледь с крыш домов и не чистят снег во дворах.
«Это не вопрос губернатора, но проблема важная. У нас был случай несколько лет назад, когда погиб мужчина в Ленинском районе. Сколько протоколов составили за неуборку территории, за наледь с начала января?» - поинтересовался глава региона.
По словам врио начальника управления Госжилстройтехинспекции Александра Киндаева, были выявлены нарушения на 65 придомовых территориях. По ним оформляются протоколы, которые будут направлены в суд.
Губернатор призвал ужесточить работу и отдельно отчитаться по ней Александра Киндаева и зампреда Дмитрия Семенова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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