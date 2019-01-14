Пензенские «управляйки» ответят за сосульки и наледь

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал ужесточить работу с управляющими организациями, которые вовремя не убирают наледь с крыш домов и не чистят снег во дворах.

«Это не вопрос губернатора, но проблема важная. У нас был случай несколько лет назад, когда погиб мужчина в Ленинском районе. Сколько протоколов составили за неуборку территории, за наледь с начала января?» - поинтересовался глава региона.

По словам врио начальника управления Госжилстройтехинспекции Александра Киндаева, были выявлены нарушения на 65 придомовых территориях. По ним оформляются протоколы, которые будут направлены в суд.

Губернатор призвал ужесточить работу и отдельно отчитаться по ней Александра Киндаева и зампреда Дмитрия Семенова, пишет ИА «Пенза-Пресс».