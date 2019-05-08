Пензенские улицы 9 мая подсветит праздничная иллюминация

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08 мая 2019, 15:37Общество
В администрации Пензы 8 мая состоялось совещание по вопросам подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Глава горадминистрации Виктор Кувайев подчеркнул, что необходимо включить праздничную иллюминацию. Так, световыми элементами «Триколор» подсвечены путепроводы по улицам 8 Марта, Свердлова, Чаадаева, Ленина и по проспекту Строителей. На улицах Суворова, Кирова, Коммунистическая, Лермонтова и по проспекту Строителей включат консоли.
Также будут подсвечены Монумент воинской и трудовой Славы, стелы «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9», а также подпорная стенка напротив Монумента «Росток» и подвесной мост, сообщили в пресс-службе мэрии.
Помимо этого, Виктор Кувайцев добавил, что необходимо обеспечить безопасность участников мероприятий. В частности, для этого на некоторых улицах будет ограничена стоянка машин. Также 9 мая с утра перекроют несколько дорог. Измененную схему можно посмотреть здесь.
Программу празднования Дня Победы можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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