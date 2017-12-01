01 декабря 2017, 09:45Образование Пензенские учителя английского прошли зарубежную стажировку 12 пензенских учителей английского языка вернулись из Великобритании после двухнедельной языковой стажировки.

В программе учебного курса на базе Sussex Coast College педагоги прошли тренинги, семинары, презентации, ролевые игры, направленные на совершенствование техники ведения урока на иностранном языке и устранение типичных ошибок, вызванных языковой интерференцией. Также они познакомились с достопримечательностями страны, посетили города Лондон и Рай, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Все участники программы получили сертификаты о прохождении стажировки. Полученным опытом они поделятся с коллегами в рамках работы «педагогического салона».

Программа повышения квалификации реализована в регионе по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. В ней приняли участие педагоги из Вадинского, Белинского, Иссинского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского и Шемышейского районов. По поручению главы региона данный проект будет продолжен в 2018 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/54306/

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