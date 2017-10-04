Пензенские учителя английского поедут повышать квалификацию в Гастингс

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04 октября 2017, 19:12Образование
Учителя из районов области поедут в Англию. В Пензенском государственном университете вручили дипломы преподавателям, которые прошли курс профессиональной переподготовки. В первом этапе программы приняли участие 60 человек. 12 лучших отправятся повышать квалификацию в британский Гастингс.
За их плечами - годы работы в школе, но на вручении дипломов волнуются, как в первый раз. 60 учителей английского из районов Пензенской области прошли программу профессиональной переподготовки. Это часы за учебниками, мастер-классы и занятия с носителями языка.
«Это было действительно трудно. С восьми утра до пяти вечера. В 17.10 заканчивались наши занятия. И самое главное, что занятия проходили на английском языке. Я считаю, что это было нужно нам. Пусть трудно, но очень полезно», - рассказала учитель иностранных языков школы им. П. А. Столыпина Юлия Жаркова.
Финальный тест определил лучших учителей, которые отправятся на стажировку в Великобританию, город Гастингс. Пензенцы будут общаться на английском языке с носителями, повышать свой методический уровень, преподавать студентам и школьникам и обмениваться опытом с британскими коллегами.
«Учебное заведение, где они пройдут повышение квалификации, называется Sussex Coast College. Он находится в центре небольшого городка, который в свое время был очень большим значимым портом. Сейчас же является курортной зоной, так что мы надеемся, что это будет неплохое дополнение к программе», - отметила начальник управления международных связей Пензенского государственного университета Ольга Мещерякова.
Пензенские учителя своими глазами увидят легендарные достопримечательности: Башню Елизаветы, Тауэрский мост, Букингемский дворец и многие другие. Преподаватели проведут в Англии две недели и вернутся в Пензу в конце ноября.
По словам участников программы, визит в Гастингс и опыт общения с носителями английского языка поможет сделать уроки для пензенских школьников гораздо интереснее.
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