Пензенские учебные заведения пополнились комплектами робототехники

За пару часов собрать новое устройство и запрограммировать его на выполнение различных действий теперь смогут больше сотни пензенских школьников. В распоряжение учебных заведений региона поступило 18 комплектов робототехники. Это современные ноутбуки и базовые образовательные наборы Lego. Их приобрели в рамках государственной программы «Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020 годы».

Учителя с любопытством рассматривают новые робототехнические комплекты. Два больших сервомотора, датчики касания, цвета, звука, а также несколько сотен пластмассовых деталей - все это им предстоит изучить вместе со своими воспитанниками. Пока что даже для них самих назначение многих устройств остается загадкой, но педагоги уверены: они помогут развивать детей в новом направлении.



«Для детей важно уметь не только танцевать, петь, заниматься спортом, но и развивать техническое мышление. Соответственно, комплект оборудования поможет нам воплотить наши мечты о развитии этого технического мышления», - сказала заместитель директора средней школы села Бессоновка Жанна Киндаева.

Новую компьютерную технику и робототехническое оборудование представителям 18 учебных заведений вручили в региональном центре развития творчества детей и юношества. 15 из них участвуют в программе впервые, еще три получили комплекты за достижения в области робототехники.

«Устройства, - на которых выступают на соревнованиях Российского масштаба. Другого от нас и не требуют - чтобы команда Пензенской области могла съездить на соревнования всероссийские и занять там достойные места. Недавно мы ездили в Санкт-Петербург на «Робофест» и заняли там второе место», - сообщил директор Центра развития творчества детей и юношества Пензенской области Сергей Холюков.

Новое оборудование поступило в учреждения дополнительного образования областного центра, а также детские сады Башмаковского, Белинского, Вадинского, Земетчинского, Лопатинского, Иссинского, Сосновоборского районов. На базе каждого в ближайшее время будут созданы робототехнические объединения.