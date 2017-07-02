02 июля 2017, 14:15Образование Пензенские участники IT-лаборатории разработают новые интернет-сервисы В Пензе 3 июля в 14.00 в бизнес-инкубаторе «Паршин» (ул. Ленина, 6) состоится открытие IT-Лаборатории-2017.

«Это уже пятая IT-лаборатория и самое крупное в Пензе событие подобного формата. Образовательный проект будет работать с 3 июля по 11 августа. За полтора летних месяца студенты и молодые специалисты IT-отрасли смогут пройти практику или стажировку, а также повысить уровень знаний под руководством профессионалов.

В финале мероприятия команды представят свои проекты экспертам и представителям СМИ. Участники лаборатории получают не только опыт, но и возможность получить работу в одной из пензенских IT-компаний», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Проект призван совершенствовать и трудоустраивать участников, поддерживать молодые компании и стартапы. В ходе работы лаборатории студенты и молодые специалисты будут разрабатывать интернет-сервисы, мобильные приложения и проекты в качестве программистов, маркетологов, рекламщиков и дизайнеров. В этом им будут помогать кураторы и представители компаний-организаторов.

Ребятам приготовили лекции и мастер-классы по следующим направлениям: IT- бизнес, маркетинг и PR, дизайн в IT.

3 июля стартуют десять проектов, среди которых пост экологического мониторинга, космические баталии, система диагностики, предупреждения аллергии и другие, сообщает министерство.

Сегодня в Пензе в бизнес-инкубаторе «Паршин» состоится открытие пятой IT-лаборатории. В ходе ее работы студенты и молодые специалисты будут разрабатывать интернет-сервисы и мобильные приложения вплоть до закрытия образовательного проекта 11 августа.

«Сейчас потребность в кадрах очень серьезная. Все ребята, которые учатся или занимаются программированием - это потенциальные кадры наших компаний, которые работают не только в Пензе, но и на международном рынке», - рассказал руководитель фонда развития информационных технологий Евгений Симонов.

За полтора месяца студенты и молодые специалисты IT-отрасли смогут пройти практику или стажировку, а также повысить уровень знаний под руководством профессионалов. Молодые "айтишники" будут работать над 10 проектами, среди которых «Пост экологического мониторинга», «Космические баталии» и «Система диагностики и предупреждения аллергии». Участники лаборатории приобретут не только опыт, но и возможность получить работу в одной из пензенских компаний.

Образование

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