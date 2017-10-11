11 октября 2017, 19:31Общество 50 участников фестиваля молодежи и студентов из Пензы готовятся к отъезду Молодежь всей планеты - в ожидании 15 октября. В этот день в России откроется Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он пройдет в двух городах - в Москве и Сочи, и соберет несколько десятков тысяч участников из сотни стран. Среди них будут и жители Пензенской области - 50 самых активных, успешных и творческих молодых людей. В 13 октября на поезде они отправятся в столицу зимней Олимпиады, а пока собирают вещи, знакомятся друг с другом и готовятся к масштабному событию.

В большое путешествие - с большим чемоданом. Однако Анна отправляется не отдыхать, а работать над собой. Корреспондент телеканала «Экспресс» - стала одной из немногих, кому удалось доказать свое право на участие, пожалуй, в самом масштабном фестивале молодежи и студентов. Более 30 тысяч молодых людей со всего мира в 2017 году встретятся в Сочи, где будут совершенствовать свои навыки и учиться новому. По прогнозам синоптиков, погода будет теплая, но времени наслаждаться морским бризом и южным солнцем у участников форума точно не будет.

«Глаза разбегаются, куда можно сходить. Очень хотелось бы попасть в экстрим-парк, в фотоцентр, посмотреть региональные выставки, ну и побывать на культурной программе, которая будет ежедневно нас радовать», - сказала корреспондент телеканала «Экспресс» Анна Воронова.

Размах Всемирного фестиваля - огромный. В нем примут участие жители почти 190 стран. Для них подготовили 30 тематических площадок: спортивные соревнования, выставки, шоу, творческие мастерские. Каждый найдет то, что его заинтересует. А едут на форум люди самых разных профессий - журналисты и инженеры, спортсмены и ученые, IT-специалисты, предприниматели, преподаватели и не только.

Валерия Субботина - молодой видеограф. Съемками занимается около пяти лет. Для нее фестиваль - это, в первую очередь, возможность пообщаться с иностранными коллегами.

«Я познакомлюсь с людьми, узнаю, как они видят мир, под другой призмой посмотреть на все происходящее. Тем более, очень много событий в мире происходит. Интересно послушать, что думают об этом другие люди», - рассказала она.

Для России этот фестиваль - событие историческое, страна принимает его в третий раз, спустя много лет. Впервые форум проходил в Москве в 1957 году. Тогда он произвел настоящий фурор в сознании советских людей и дал толчок для развития советской массовой культуры последующих лет. Затем фестиваль был в 1985. Поэтому стать причастным к этому, для каждого - большая честь.

Перекличка на последнем общем собрании. Всего от Пензенской области в Сочи отправятся 50 человек. Самые активные, самые творческие, самые успешные - лучшие представители молодежи. Обязательный инструктаж перед поездкой и напутствия. Много слов не нужно, ведь эти ребята точно знают, зачем едут и чего ждут.

«Никаких опасений нет, потому что на то это и лучшая молодежь Пензенской области, чтобы она сразу все понимала - что можно, а что нельзя. В первую очередь, конечно же, мы едем продвигать мир и дружбу между молодежью разных стран, прославлять нашу страну для того, чтобы еще раз весь мир увидел, что Россия - это действительно уникальная страна», - поделился руководитель пензенской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи Артем Колобов.

Теперь все вместе пензенские участники Всемирного фестиваля встретятся перед самым отъездом, на перроне вокзала. Поезд из Пензы в Сочи отправится 13 октября.

Общество

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