Пензенские учащиеся пройдут общероссийское тестирование на наркотики

В Пензенской области обсудили результаты социально-психологического тестирования несовершеннолетних на лояльность к психотропным веществам. В 2019 году в нем приняли участие более 57 тысяч человек. Выяснилось, что риск развития зависимого поведения есть более чему у 4% респондентов. Самая серьезная обстановка - в Бессоновском, Тамалинском, Бековском и Колышлейском районах. Проблему обсудили в ходе заседания региональной антинаркотической комиссии, которое прошло в правительстве области.

Самые высокие показатели риска развития зависимого поведения - в колледжах и техникумах. В цифрах - это 9,4% обучающихся. Самые низкие показатели в вузах - 2,2%. Школы находятся в середине этого списка. Риск стать наркозависимым выявлен более чем у 5% опрашиваемых. Количество участников тестирования 2019 года, по сравнению с 2018, заметно выросло.

«Это, прежде всего, связано с тем, что родители и их дети, которые старше 13 лет, понимают, что результатом данного тестирования будут не санкции по отношению к ним, а поиск новых форм работы», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Охват несовершеннолетних социально-психологическим тестированиями в регионе увеличился, однако многие не знают, как проводить профилактическую работу с детьми по его результатам на местах. Не всегда данные тестирования доходят до самих образовательных учреждений, а обсуждаются только на районных антинаркотических комиссиях. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев высказал мнение, что министерство образования не дорабатывает в вопросе профилактике. Глава региона призвал конкретизировать работу по борьбе с распространением наркотиков, больше проводить родительских собраний и встреч с детьми, привлекать к профилактической работе общественные и религиозные организации, а также волонтеров.

«Когда мы говорим абстрактно, что да, такое может быть, это одна ситуация. Если мы приводим конкретные факты, которые имели место в конкретной школе нашего региона, района, соответствующего города области, то это воспринимается уже ближе к ребенку, школе, классу, детям», - сказал он.

Осенью в 2019 году будет проведен всероссийский опрос несовершеннолетних на лояльное отношение к психотропным веществам. Он покажет не только риск возникновения зависимостей в регионе на фоне других, но и даст понять, насколько хорошо ведется профилактическая работа. Одним из главных инструментов противодействия распространению психотропных средств специалисты области считают акцию «Сурский край - без наркотиков» (0+). Она стартовала 12 августа.

«В 2019 году она пройдет в седьмой раз. Опыт проведения свидетельствует о ее положительном влиянии на общество в целом, формирует у граждан негативное отношение к наркотикам и активную позицию в борьбе с этим злом», - отметила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Призываю всех жителей области принять активное участие в акции. Вместе включиться в работу, борьбу за жизнь и здоровье наших граждан, звонить по телефонам доверия, сообщать обо всех подозрительных случаях, свидетелями которых вы стали», - сказал глава региона.

Телефон «горячей линии» во время проведения акции «Сурский край - без наркотиков» будет работать круглосуточно. Его номер: 523-523.