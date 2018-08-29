Пензенские творческие ансамбли присоединились к антинаркотической акции

«Сурский край - без наркотиков» в музыкальном формате. В Пензе в рамках профилактической акции на площади перед областной филармонией выступили ансамбли города. Программу открыл известный пензенский коллектив «Злато-Серебро».

Несмотря на неожиданное появление артистов на крыльце филармонии, отдыхающие сразу включились в программу. Большую часть зрителей составили мамы со своими детьми. Отдельные прохожие, не стесняясь, подтанцовывали в такт музыке.

«Русские народные песни дают положительный заряд. Вообще считаю, что музыка хорошо влияет на организм человека», - сказала жительница Пензы Татьяна Морозова.

Те, кто постарше, подпевали, слыша любимые песни. В перерыве между номерами ведущая концерта напоминала об акции «Сурский край - без наркотиков» и о том, как важно относиться к своему здоровью бережно. Артисты знают об этом не понаслышке.

«Нужно обязательно высыпаться, почаще обращаться к врачу-фониатору, беречь голос, заниматься гимнастикой, поддерживать форму. Мы за лето набрали пару лишних килограммов, поэтому самое время привести себя в порядок», - сказала солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.

Следом к микрофонам вышли солисты «Вольницы». Они подготовили как вокальные, так и чисто музыкальные номера. Концерт в рамках антинаркотической акции продлился около часа. Через неделю марафон продолжит «Музыкальная терапия» (0+) - перед пензенцами выступит струнный квартет «Премьера».