Пензенские творческие ансамбли присоединились к антинаркотической акции

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 августа 2018, 19:18Общество
«Сурский край - без наркотиков» в музыкальном формате. В Пензе в рамках профилактической акции на площади перед областной филармонией выступили ансамбли города. Программу открыл известный пензенский коллектив «Злато-Серебро».
Несмотря на неожиданное появление артистов на крыльце филармонии, отдыхающие сразу включились в программу. Большую часть зрителей составили мамы со своими детьми. Отдельные прохожие, не стесняясь, подтанцовывали в такт музыке.
«Русские народные песни дают положительный заряд. Вообще считаю, что музыка хорошо влияет на организм человека», - сказала жительница Пензы Татьяна Морозова.
Те, кто постарше, подпевали, слыша любимые песни. В перерыве между номерами ведущая концерта напоминала об акции «Сурский край - без наркотиков» и о том, как важно относиться к своему здоровью бережно. Артисты знают об этом не понаслышке.
«Нужно обязательно высыпаться, почаще обращаться к врачу-фониатору, беречь голос, заниматься гимнастикой, поддерживать форму. Мы за лето набрали пару лишних килограммов, поэтому самое время привести себя в порядок», - сказала солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.
Следом к микрофонам вышли солисты «Вольницы». Они подготовили как вокальные, так и чисто музыкальные номера. Концерт в рамках антинаркотической акции продлился около часа. Через неделю марафон продолжит «Музыкальная терапия» (0+) - перед пензенцами выступит струнный квартет «Премьера».
29 августа 2018, 19:59В Пензе проверили условия содержания несовершеннолетних правонарушителей
29 августа 2018, 19:44Пензенцы поисковики провели экспедицию в Тверской области
29 августа 2018, 19:4212 лучших пензенских учителей отправятся на стажировку в Великобританию
29 августа 2018, 19:33В Пензенской области хотят реализовать два крупных инвестпроекта
29 августа 2018, 19:26В Пензе учебники и книги для детей проверили на безопасность
29 августа 2018, 19:23Пензенских мини-футболисток поздравили с победой на Чемпионате мира
29 августа 2018, 19:18Пензенские творческие ансамбли присоединились к антинаркотической акции
29 августа 2018, 19:12В Кузнецке детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу