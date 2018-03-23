Пензенские трудовые коллективы сразились в стритбол

Самые спортивные сотрудники пензенских компаний и предприятий встретились на баскетбольной площадке. Участники городской спартакиады трудовых коллективов выявляли сильнейших в стритболе. Это разновидность баскетбола. В 2018 году на соревнования подали заявки рекордное количество человек.

Пензенские чиновники, судебные приставы, коммунальщики, менеджеры и представители разных организаций города на несколько часов перевоплотились в баскетболистов.

«Работа у нас сидячая, иногда хочется побегать, потрястись, поучаствовать в каких-нибудь соревнованиях, поэтому с удовольствием соглашаемся, когда зовут», - рассказала главный специалист-эксперт управления Росреестра по Пензенской области Оксана Поливкина.

В стритбол решили сыграть около 100 человек. Это разновидность баскетбола, который от обычного отличается тем, что на площадке, вместо пяти, соревнуются по три человека от команды.

Стритбол стал пятым видом состязаний в рамках городской спартакиады трудовых коллективов. Уже состоялись соревнования по плаванию, армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната. В 2018-м на все турниры подают заявки рекордное количество человек.

«Спартакиада проходит уже семь лет, она включает 11 видов спорта, раз в месяц проходит определенный вид соревнований. С каждым годом участие принимают все больше и больше предприятий», - отметила главный специалист по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Оксана Гришанова.

Впереди участников ждет турнир для спортивных семей, который состоится 7 апреля во дворце спорта «Рубин» (0+). Представители пензенских организаций вместе с детьми примут участие в соревнованиях по легкой атлетике, туризму и настольному теннису.

Завершится спартакиада в июне. Победители городского этапа выйдут на областной уровень.