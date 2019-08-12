Пензенские триатлонисты стали призерами Спартакиады России

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 августа 2019, 12:36Спорт
Юные спортсмены из Пензенской области завоевали «серебро» и «бронзу» летней Спартакиады учащихся России (0+), финальные соревнования которой проходят до 15 августа.
Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, 7 и 8 августа в Чебоксарах прошла Спартакиада учащихся России по триатлону среди юношей и девушек 15-17 лет. В турнире приняли участие более 110 спортсменов из 22 регионов страны.
В личной гонке по дуатлону пензячки заняли 5, 6 и 13 места. В общекомандном зачете среди девушек спортсменки завоевали «серебро». Пензенские юноши заняли в общекомандном зачете 11 место.
Во второй день соревнований прошли эстафеты-микс по триатлону. Команда Пензенской области завоевала бронзовую медаль, заняв в общекомандном зачете четвертое место из 22 команд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 августа 2019, 19:42В «Буртасы» на турнир по фехтованию съехались более 250 спортсменов
12 августа 2019, 19:37Уроженцы Таджикистана фасовали и распространяли в Пензе наркотики
12 августа 2019, 19:29Пензенские учащиеся пройдут общероссийское тестирование на наркотики
12 августа 2019, 19:21Пензенцы на «Марсовом поле» увидели эпизод Бородинского сражения
12 августа 2019, 19:18Пензенцы прошли экстремальную полосу препятствий «Сурский герой»
12 августа 2019, 19:07Жители и гости города приняли участие в фестивале «ВелоПенза»
12 августа 2019, 19:03Пензенцам на несколько дней отключат горячую воду
12 августа 2019, 17:59В Пачелмском районе драка бродяг закончилась смертью