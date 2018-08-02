Пензенские триатлонисты стали четвертыми на Спартакиаде молодежи России

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02 августа 2018, 13:36Спорт
В Пензенской области прошел финальный этап летней Спартакиады молодежи России по триатлону среди юниоров и юниорок 18-23 лет.
Спортсменам необходимо было преодолеть стандартную олимпийскую дистанцию — плавание на 1500 м., велогонку длинной 40 км. и бег - 10 км. в составе команды: три юниора и три юниорки.
«Всего в состязаниях принимали участие 26 девушек и 33 юноши. Это лучшие молодые триатлонисты России, в том числе - пензенские спортсмены», - сообщили в пресс-центре регионального правительства.
В общекомандном зачете первое место заняла команда Москвы. На втором месте – представители Санкт-Петербурга, третье место – у ростовчан. Пензенские триатлонисты заняли четвертое место.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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