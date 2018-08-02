Пензенские триатлонисты стали четвертыми на Спартакиаде молодежи России

В Пензенской области прошел финальный этап летней Спартакиады молодежи России по триатлону среди юниоров и юниорок 18-23 лет.

Спортсменам необходимо было преодолеть стандартную олимпийскую дистанцию — плавание на 1500 м., велогонку длинной 40 км. и бег - 10 км. в составе команды: три юниора и три юниорки.

«Всего в состязаниях принимали участие 26 девушек и 33 юноши. Это лучшие молодые триатлонисты России, в том числе - пензенские спортсмены», - сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Москвы. На втором месте – представители Санкт-Петербурга, третье место – у ростовчан. Пензенские триатлонисты заняли четвертое место.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».