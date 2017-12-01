01 декабря 2017, 19:02Спорт Пензенские тренеры приняли участие в спортивном семинаре Баскетбол в теории и на практике. В Пензе стартовал учебно-методический спортивный семинар (18+). Около 200 тренеров не только из Пензы, но и соседних областей в течение двух дней будут повышать свою квалификацию. Ведущими семинара в 2017 году стали два известных в России баскетболиста - Ильшат Меляев и Дмитрий Шакулин.

Уверенная стойка, точный бросок, правильная передача. На этот раз на площадке в баскетбол не играли - его детально изучали на практике. Приемы и маневры начинающим пензенским спортсменам объясняли экс-тренер юношеской команды из Краснодара «Локомотив-Кубань» Ильшат Меляев.

Уроки баскетбола проходили в форме семинара. Такой спортивно-учебный проект охватил все регионы России, которые участвуют в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». В Пензе семинар приобрел статус межрегионального - помимо местных тренеров и преподавателей физкультуры приехали гости из Саратовской, Ульяновской областей и Мордовии.

«Вообще этот проект в области проходит 11-й год. Ежегодно более 200 школ области принимают в нем участие - 200 школьных команд. Уровень подготовки детей, конечно же, ежегодно возрастает, потому что тренеры и педагоги работают в этом направлении, стараются привнести что-то новое», - рассказала главный специалист министерства образования Пензенской области Ирина Одинокова.

На семинаре помимо практики - теория. Кстати, ее преподает известный советский и российский баскетболист Дмитрий Шакулин - бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, мастер спорта международного класса, экс-тренер столичных клубов «ЦСКА», «Химки» и «Динамо». Он утверждает, что баскетбол - намного больше, чем просто спорт.

«Баскетбол - это наука, где многие факторы складываются вместе и выводят к положительному результату. Ты занимаешься совершенствованием тела, обучаешься, ты самодисциплинирован, знаешь, как вести себя в коллективе», - пояснил спортсмен.

Семинар продлится два дня, в программе - упражнения по координации, мастер-классы и даже изучение психологии баскетбола. Итоги подведут вечером 2 декабря, а каждый участник получит сертификат, свидетельствующий о повышении квалификации.

Спорт

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