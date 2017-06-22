Пензенские товаропроизводители представят продукцию на «Дне поля»

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22 июня 2017, 14:31Общество
15 и 16 июля в селе Засечное Пензенской области пройдет аграрное мероприятие «День поля» (0+).
Участие в работе примут сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенского и соседних регионов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
На мероприятии представят широкую экспозицию сельскохозяйственной техники. Крупнейшие российские и зарубежные фирмы-дилеры и заводы-изготовители представят новые образцы и модели. Также на выставочной площадке пройдут демопоказы сельхозагрегатов.
Также в рамках «Дня поля» состоится презентация компаний-поставщиков семенного материала, средств защиты растений и удобрений.
Участники смогут обменяться опытом, провести переговоры и получить актуальную информацию по технике и технологиям в АПК.
Кроме того, в ходе мероприятия пройдет ярмарка-презентация достижений отраслей сельского хозяйства. Местные товаропроизводители представят произведенную в регионе продукцию.
«Выставка «День поля» будет сопровождаться широкой культурно-развлекательной программой для горожан. Здесь разместятся выставочно-презентационные площадки на тематики народного убранства, ремесел, боевых искусств, состоятся спортивные турниры, конкурсы и мастер-классы», - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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