Пензенские тхэквондисты завоевали медали кубка Европы

Пензенские тхэквондисты стали одними из лучших на континентальном турнире. Воспитанники клуба боевых искусств «Русь» привезли домой с кубка Европы, который проходил в Сочи, пять наград. На счету спортсменов - одно «золото», одно «серебро» и три бронзовых медали.

Сейчас ребята вновь привыкают к тренировочному режиму, однако это непросто сделать, ведь всего неделю назад они боролись за медали кубка Европы по тхэквондо. Многие из них впервые попали на турнир такого уровня, поэтому нужно было время, чтобы освоиться в новой обстановке.

«Когда спортсмены тренируются, они привыкают друг к другу, к залу. А участвуя в соревнованиях в другом городе, с другими сверстниками, испытывают стресс. Они всегда нервничают и переживают. Поэтому мы, кроме обычных тренировок, проводили специальные, чтобы они перебороли страх, чтобы выступление прошло, как дома», - рассказал тренер по тхэквондо ИТФ Сергей Зуенков.

Соревнования включали в себя три дисциплины. Две из них - туль и сила удара - неконтактные виды, поэтому ребята могли сконцентрироваться на каждом своем движении. Самой тяжелой частью соревнований стали, по традиции, спарринги. Причем порой юным спортсменам приходилось выступать невзирая на боль.

«У меня в спарринге было 60 человек, и я в первом бою получил травму колена. Мне его три раза замораживали, но дошел до третьего места. Потом не смог соревноваться, и противнику засчитали техническую победу. Были сильные боли, но я старался, хотел получить медаль и стремился к этому», - признался бронзовый призер кубка Европы по тхэквондо Алексей Симаков.

Соревнования собрали в Сочи более 1000 спортсменов. Однако, несмотря на серьезную конкуренцию, пензенским тхэквондистам удалось завоевать пять медалей. Три из них - у Вероники Артемовой. На ее счету - «золото» в спарринге, «серебро» - в силе удара и «бронза» - в туле. Алексей Симаков и Ангелина Самарова в своих подгруппах стали третьими в спарринге. Ребята отмечают, что им было непросто в каждом бою.

«У всех разные - комбинации и тактика. Каждый по-своему видит спарринг», - рассказала Вероника Артемова.

«Когда выступал, почувствовал весь масштаб соревнования, все соперники очень сложные и в категории было очень много человек», - сказал участник кубка Европы по тхэквондо Иван Солдатов.

В ближайшие месяцы у спортсменов будет время для того, чтобы отдохнуть. Летом их ждут сборы, а уже в сентябре начнется новый соревновательный сезон.