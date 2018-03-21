Пензенские теннисисты взяли «серебро» на командном первенстве России

Пензенские юные спортсмены впервые стали вице-чемпионами командного первенства России по теннису среди юношей до 15 лет. Соревнования проходили в Тольятти с 13 по 18 марта. В финале сборная области встретилась с командой из Татарстана. Одержать победу не удалось, однако и второе место для них стало долгожданной наградой.

Имена серебряных призеров - Руслан Тюкаев, Никита Бодин и Иван Гребенников. Каждый в теннисе уже не менее шести лет. Руслан и Никита напарники уже три года, сильные и слабые стороны друг друга знают, как никто другой.

Иван Гребенников старше их на год - ему 13. Это уже второй турнир, где они втроем становятся командой и отстаивают честь Пензенской области на всероссийском уровне. Признается, что сыгрались сразу и стали не просто партнерами по матчам, но и друзьями, которые всегда друг друга поддержат.

«Мы постоянно поддерживаем друг друга, если кто-то проигрывает. Прежде всего, мне хочется поблагодарить тренерский штаб - Алексея Владимировича и Георгия Владимировича, за поддержку и подготовку к турниру», - сказал Иван Гребенников.



В командном первенстве России по теннису участвовали юные спортсмены из 16 регионов. В групповом этапе пензенская тройка одержала победу над сборными Оренбургской, Нижегородской и Кемеровской областей. Затем победили у спортсменов из Рязани и Самары. В финале они встретились с командой Республики Татарстан. Эти соперники оказались сильнее - итоговый счет 2:0. Однако ребята не расстраиваются, «серебро» - достойная награда. Причем, в Пензенской области в этой возрастной категории второе место теннисисты еще не занимали.

«Такая возрастная категория еще не побеждала, только до 12 лет ребята выигрывали, занимали также второе место. Техническая составляющая игры всегда отличалась хорошим уровнем, то есть с ней у парней проблем не было, возможно не хватило немного выносливости, уверенности в себе, концентрации. Несколько мячей проиграли - сыграли небрежно, но это, наверное, от волнения», - отметил тренер сборной Пензенской области по теннису Георгий Курочкин.

Теперь у спортсменов двухнедельный перерыв. Потом начнутся ежедневные двухчасовые тренировки. Руслан и Никита будут готовиться к серии международных соревнований, которые стартуют в середине апреля. Иван скоро поедет в Саранск на одиночный турнир. Вновь в тройке юные теннисисты сыграют на первенстве России 2019 года. Теперь их цель - взять «золото».