Пензенские теннисисты поборются за победу на чемпионате в Саранске

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10 января 2019, 17:06Спорт
Пензенцы выступят на зимнем чемпионате и первенстве по настольному теннису в Саранске.
Соревнования пройдут с 14 по 20 января на базе спортивной школы олимпийского резерва Шамиля Тарпищева, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Область будут представлять воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва региона. За победу в чемпионате будут бороться три пензенских спортсмена, а в первенстве – шесть представителей региона.
Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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