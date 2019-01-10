Пензенские теннисисты поборются за победу на чемпионате в Саранске

Пензенцы выступят на зимнем чемпионате и первенстве по настольному теннису в Саранске.

Соревнования пройдут с 14 по 20 января на базе спортивной школы олимпийского резерва Шамиля Тарпищева, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Область будут представлять воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва региона. За победу в чемпионате будут бороться три пензенских спортсмена, а в первенстве – шесть представителей региона.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».