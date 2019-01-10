10 января 2019, 17:06Спорт

Пензенские теннисисты поборются за победу на чемпионате в Саранске

Пензенцы выступят на зимнем чемпионате и первенстве по настольному теннису в Саранске.

Соревнования пройдут с 14 по 20 января на базе спортивной школы олимпийского резерва Шамиля Тарпищева, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Область будут представлять воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва региона. За победу в чемпионате будут бороться три пензенских спортсмена, а в первенстве – шесть представителей региона.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0-1205609/

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