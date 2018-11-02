Пензенские техники поборются за гранты в полмиллиона рублей

В Пензе в технопарке «Яблочков» стартовал полуфинальный отбор молодежных проектов программы «УМНИК» в рамках научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России».

Молодые ученые представляют свои разработки по направлениям: цифровые технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

Авторы лучших инновационных проектов будут участвовать в финальном отборе программы «УМНИК», который состоится 6 декабря в технопарке «Рамеев». Победители получат гранты - 500 тысяч рублей из средств федерального бюджета.

«Поддержка инновационных проектов молодых ученых способствует сохранению и развитию научно-технического потенциала Пензенской области, созданию благоприятных условий для развития малых инновационных предприятий», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Оценивать их работы будут представители власти, руководители и научные сотрудники инновационно-активных предприятий региона.

Возрастные ограничения - 6+, пишет ИА «Пенза-Пресс».