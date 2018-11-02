Пензенские техники поборются за гранты в полмиллиона рублей

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02 ноября 2018, 10:01Образование
В Пензе в технопарке «Яблочков» стартовал полуфинальный отбор молодежных проектов программы «УМНИК» в рамках научно-практической конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России».
Молодые ученые представляют свои разработки по направлениям: цифровые технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
Авторы лучших инновационных проектов будут участвовать в финальном отборе программы «УМНИК», который состоится 6 декабря в технопарке «Рамеев». Победители получат гранты - 500 тысяч рублей из средств федерального бюджета.
«Поддержка инновационных проектов молодых ученых способствует сохранению и развитию научно-технического потенциала Пензенской области, созданию благоприятных условий для развития малых инновационных предприятий», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.
Оценивать их работы будут представители власти, руководители и научные сотрудники инновационно-активных предприятий региона.
Возрастные ограничения - 6+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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