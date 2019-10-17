Пензенские театралы проведут для студентов мастер-класс

Зрители могут посмотреть спектакли, которые прошли в финал регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье» (6+) в эфире телеканала «Экспресс». Помимо этого, для пензенцев проводятся культурно-массовые мероприятия.

Так, в библиотеке им. Лермонтова уже показывали постановку «Проданный смех» (12+) детской студии «Арлекин», повторно ее можно будет посмотреть 17 октября. А сам спектакль продемонстрируют в «Театре юного зрителя Заречного» 18 октября в 18:00, 19 октября - в 11:00 и 23 октября - в 13:30, сообщают организаторы.

20 октября в 16:00 на малой сцене Пензенского областного драматического театра состоится показ «Записок юного врача» (12+). Спектакль будет транслироваться в официальнойгруппе ПГУ в соцсети «ВКонтакте». 24 октября видеоверсию спектакля покажут в Лермонтовской библиотеке.

В «Пензенском колледже искусств» организуют квест по мотивам спектаклей «Записки юного врача» и «Проданный смех» с привлечением артистов, а также интерактивную концертную программу «По обе стороны кулис» (0+), 23 октября - в 14:00.

29 октября в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого проведут круглый стол с участием студентов и актеров «Кириллицы». В центре хореографического искусства актеры театра «Диалог» и «Кириллица» совместно проведут мастер-класс «Играющий тренер» (0+).

Напомним, с ноября на очередном этапе «Театрального Приволжья» стартует интернет - и SMS-голосование (0+). Пензенцы смогут отдать предпочтение любому театру, кроме «Кириллицы» и «Арлекина». По правилам фестиваля, нельзя голосовать за коллективы из своего региона.

Напомним, региональный этап «Театрального Приволжья» проходил с апреля по июнь. В конкурсе принимало участие 27 коллективов. Победителей фестиваля наградят в Нижнем Новгороде. Посмотреть выступления коллективов можно не только на телеканале «Экспресс», но и на сайте фестиваля.

Ранее исполнитель главной роли в спектакле «Записки юного врача», который представлен на конкурсе, Александр Забенько рассказал корреспонденту «Пенза-Пресс» о том, как стал актером и как его пригласили на роль, пишет ИА «Пенза-Пресс».