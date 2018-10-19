Пензенские театралы отправятся на всероссийский фестиваль

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19 октября 2018, 15:06Культура
Театральные коллективы Пензенской области примут участие во всероссийском фестивале «Александровский сад» (16+), который стартует 31 октября в Ульяновске.
Фестиваль посвящен памяти народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ, Почетного гражданина Ульяновской области Бориса Александрова, сообщает пресс-центр регионального правительства.
В течение недели зрителям покажут 12 работ театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Пензенской области.
В день открытия фестиваля пензенцы представят спектакль «Медведь» (16+) по пьесе Антона Чехова. Студия «Арлекин» покажет спектакль «Из жизни гимназисток. Парфетки и Мовешки» (16+). Театр «Утро» выступит со спектаклем по прозе Андрея Платонова «Корова» (16+), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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