Пензенские театралы отправятся на всероссийский фестиваль

Театральные коллективы Пензенской области примут участие во всероссийском фестивале «Александровский сад» (16+), который стартует 31 октября в Ульяновске.

Фестиваль посвящен памяти народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ, Почетного гражданина Ульяновской области Бориса Александрова, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В течение недели зрителям покажут 12 работ театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Пензенской области.

В день открытия фестиваля пензенцы представят спектакль «Медведь» (16+) по пьесе Антона Чехова. Студия «Арлекин» покажет спектакль «Из жизни гимназисток. Парфетки и Мовешки» (16+). Театр «Утро» выступит со спектаклем по прозе Андрея Платонова «Корова» (16+), пишет ИА «Пенза-Пресс».