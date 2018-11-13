Пензенские танцоры-народники стали призерами международного конкурса

Воспитанники хореографического ансамбля «Игрица» вернулись из столицы с международного конкурса русского народного танца имени Татьяны Устиновой (6+). Пензенским ребятам не было равных в нескольких номинациях. Домой они привезли две серебряные и две золотые награды, а также специальный приз жюри.

После утомительной дороги ребята совсем не выглядели уставшими. Закалка этих танцоров-народников - почти спортивная. Родители за выступлением любимого ансамбля наблюдали при помощи онлайн-трансляции. Международный конкурс русского народного танца имени Устиновой проходил в телецентре Останкино в Москве. Лучшие танцевальные коллективы отбирали два дня. Соперники - сильнейшие ансамбли из 58 регионов страны. «Игрице» жюри присудило два «золота», два «серебра» и специальный приз.

«Мы получили от жюри приз за лирическую передачу образа русского танца в хороводе. Честно говоря, это было неожиданно и очень приятно», - сказала руководитель «Игрицы» Оксана Докина.

«Играем танец» - именно так участники ансамбля расшифровывают свое название и именно способность эмоционально переживать сюжеты танцев называют главным своим достоинством. Кстати, в основе их сюжетов, как правило, - фольклорные истории. А то, что ребята решили вынести для себя из конкурса, относится скорее к технической стороне танца.

«Запомнятся выступления соперников. У них очень высокий уровень, теперь коллективу есть к чему стремиться, чтобы не уступать им, а также победа и награждение, чего мы не ожидали. Плакали от счастья», - рассказали участники ансамбля Валентина Базярнова и Валерия Белова.

Сейчас в «Игрице» занимаются около 100 детей, в ближайшее время у ребят продолжатся напряженные репетиции. Ведь в ближайших планах - концерт к 15-летию ансамбля. Он состоится в мае (6+).